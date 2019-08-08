Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

 Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды
Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

 Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

 США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

 Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды
Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

 Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

 США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

17:09   8 Августа 2019
Весь мир

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, назвал юридическую и лоббистскую фирму из США Akin Gump Strauss Hauer & Feld инструментом давления на Россию.

«Идет давление на референтных лиц. Если это научная среда, то используется заинтересованность наших ведущих ученых в дальнейшем продолжении международной практики. Чтение лекций и прочее. Идет угроза санкционных мер. Если они не выступят в защиту тех или иных и самых.. То есть, понимаете, идет нормальная поступательная работа, которой надо давать достойный ответ. Причем если раньше за этой работой стояли дипломаты, политики и так далее, то сейчас стоят всякие гуманитарные организации. Такая есть Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Случайно узнал, но это компания, через которую сейчас осуществляется давление на наших референтных граждан», — сообщил Аничкин.

Поводом для заседания стала ситуация вокруг выборов в Мосгордуму, в регистрации на которые избирком столицы отказал ряду кандидатов из-за нарушений с подписями, а также последующих несанкционированных митингов в Москве. Целью мероприятия в Совете Федерации заявлено рассмотрение имеющихся фактов, содержащих признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России — проведение выборов в Мосгордуму.

В минувший понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила посольство США в Москве во вмешательстве в дела России, обратив внимание на то, что американские дипломаты заранее опубликовали маршрут несанкционированной акции 3 августа.

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Штаб-квартира Akin Gump Strauss Hauer & Feld расположена в городе Вашингтон, округ Колумбия. Всего в фирме работают более 1800 человек. Фирма располагает филиалами во многих городах мира, в том числе в Москве. Ее партнером среди прочих значилась Мелисса Лоренца — представитель бывшего сотрудника предвыборного штаба Дональда ТрампаПола Манафорта, который ныне отбывает наказание в США по делу о мошенничестве. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#совфед #вмешательство #мосгордума #Akin Gump Strauss Hauer & Feld

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...