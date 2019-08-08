Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, назвал юридическую и лоббистскую фирму из США Akin Gump Strauss Hauer & Feld инструментом давления на Россию.

«Идет давление на референтных лиц. Если это научная среда, то используется заинтересованность наших ведущих ученых в дальнейшем продолжении международной практики. Чтение лекций и прочее. Идет угроза санкционных мер. Если они не выступят в защиту тех или иных и самых.. То есть, понимаете, идет нормальная поступательная работа, которой надо давать достойный ответ. Причем если раньше за этой работой стояли дипломаты, политики и так далее, то сейчас стоят всякие гуманитарные организации. Такая есть Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Случайно узнал, но это компания, через которую сейчас осуществляется давление на наших референтных граждан», — сообщил Аничкин.

Поводом для заседания стала ситуация вокруг выборов в Мосгордуму, в регистрации на которые избирком столицы отказал ряду кандидатов из-за нарушений с подписями, а также последующих несанкционированных митингов в Москве. Целью мероприятия в Совете Федерации заявлено рассмотрение имеющихся фактов, содержащих признаки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России — проведение выборов в Мосгордуму.

В минувший понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила посольство США в Москве во вмешательстве в дела России, обратив внимание на то, что американские дипломаты заранее опубликовали маршрут несанкционированной акции 3 августа.

Штаб-квартира Akin Gump Strauss Hauer & Feld расположена в городе Вашингтон, округ Колумбия. Всего в фирме работают более 1800 человек. Фирма располагает филиалами во многих городах мира, в том числе в Москве. Ее партнером среди прочих значилась Мелисса Лоренца — представитель бывшего сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта, который ныне отбывает наказание в США по делу о мошенничестве.