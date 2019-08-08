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17:26   8 Августа 2019
Россия

Действия участников незаконных акций в период выборов будут пресекать прокуроры

Действия участников незаконных акций в период выборов будут пресекать прокуроры

Прокуроры будут пресекать деятельность организаторов и участников незаконных акций во время выборов. Об этом заявил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов в четверг, 8 августа. 

На заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ он подчеркнул, что прокуроры ориентированы «на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан».

Напомним, несанкционированные акции в центре Москвы прошли 27 июля и 3 августа. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им поддержку. Причина отказа в регистрации оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. 

Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #выборы #митинг

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