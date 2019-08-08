Совфед подтвердил вмешательство США в выборы в Мосгордуму

Члены комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявили, что агитация Запада к участию в несанкционированных акциях — это прямое доказательство вмешательства в дела страны.

Накануне незаконного митинга, который прошел в центре столицы 3 августа, управление по консульским вопросам Госдепа США разместило в своем Twitter карту с указанием времени, мест, сбора и маршрута участников акции в Москве.

«На деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на картинке сохранен русский текст с призывом собираться», — заявил сенатор Андрей Климов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ведомство сообщит американскому и немецкому руководству о вмешательстве дипломатов и СМИ во внутренние дела РФ в связи с освещением запрещенных «оппозиционных» акций в Москве 3 августа.

Также стало известно, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Сенатор Алексей Пушков связал событие с провалом незаконных митингов в Москве.