Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

Представитель штаба бывшего киргизского лидера в четверг, 8 августа, сообщил, что правоохранители задержали Алмазбека Атамбаева и вывезли с территории резиденции. По его словам, вместе с экс-президентом с резиденции в селе Кой-Таш вывезли несколько соратников Атамбаева , в том числе экс-главу президентского аппарата Фарида Ниязова.

Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева продолжалась почти сутки. В среду, 7 августа, спецназ киргизского госкомитета национальной безопасности попытался захватить Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области попытку силового захвата Атамбаева. Однако сторонники экс-президента не только отбили атаку, но и взяли в заложники шестерых спецназовцев.

В ходе спецоперации погиб спецназовцев, пострадали 52 человека, среди них журналист и правоохранители. В четверг, 8 августа, госкомитет национальной безопасности задействовал несколько тысяч милиционеров и спецназовцев.