Петербуржцам предложили выбрать название для будущего Арт-парка

Начался второй этап голосования по поводу нового арт-парка в Санкт-Петербурга. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов в эфире «Радио России», пишет 8 августа «ПолитЭксперт».

Центр досуга построят на проспекте Добролюбова на месте судебного квартала. Первый этап голосования был связан с названием парка. Большинству петербуржцев приглянулся вариант «Тучков буян».

В новом комплексе будет размещен Театр танца Бориса Эйфмана. Горожанам предложили определиться с площадками, рекреациями, досуговыми центрами и зонами отдыха на новом объекте. Сам Беглов пожелал увидеть там много зелени.

По мнению политолога и члена партии «Единая Россия» Алексея Ломова, Санкт-Петербург готов к инновационному подходу. Он добавил, что это город прорывов, горожане одобряют творчество, а значит свежий проект хорошо впишется в городскую инфраструктуру.

«Петербург не любит чего-то пошлого и некрасивого. А вот что-то творческое, креативное люди всегда поддерживают, пошлости и некультурности город не поддержит», – приводит «Политэксперт» слова Ломова.

Ранее российский президент Владимир Путин ознакомился с арт-проектом в ходе встречи с врио губернатора Санкт-Петербурга. Позднее действующий градоначальник заявил, что Путин одобрил проект и подписал документы на возведение.