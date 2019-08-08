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16:41   8 Августа 2019
Весь мир

Ростелекому разрешили проложить кабель в ИЭЗ Финляндии

Ростелекому разрешили проложить кабель в ИЭЗ Финляндии

Представитель финского правительства в четверг, 8 августа, сообщил, что Хельсинки разрешили российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» проложить волоконно-оптический кабель связи в исключительной экономической зоне страны. Согласно документам, речь идет о волоконно-оптическом кабеле, который соединит Ленинградскую и Калининградской область в 2019–2020 годах​​​.

Цель проекта  — развить и скоординировать телекоммуникации в Калининградской области с цифровой сетью «материковой» РФ без международного транзита. Также поставили задачу предоставить телекоммуникационные услуги жителям Калининградской области. С условного согласия финского правительства российская компания «Ростелеком» исследует морское дно в ИЭЗ страны.

«Согласие действует в течение 12 месяцев с даты принятия решения»,  — уточнили в Хельсинки.

Планируемый подводный кабель пройдет через российские территориальные воды и исключительные экономические зоны, а также через исключительные экономические зоны Финляндии и Швеции. Общая длина кабеля — тысяча километров. Длина подводного кабеля в финской исключительной экономической зоне — около 374 километров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #финляндия #общество #ростелеком

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