Ростелекому разрешили проложить кабель в ИЭЗ Финляндии

Представитель финского правительства в четверг, 8 августа, сообщил, что Хельсинки разрешили российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» проложить волоконно-оптический кабель связи в исключительной экономической зоне страны. Согласно документам, речь идет о волоконно-оптическом кабеле, который соединит Ленинградскую и Калининградской область в 2019–2020 годах​​​.

Цель проекта — развить и скоординировать телекоммуникации в Калининградской области с цифровой сетью «материковой» РФ без международного транзита. Также поставили задачу предоставить телекоммуникационные услуги жителям Калининградской области. С условного согласия финского правительства российская компания «Ростелеком» исследует морское дно в ИЭЗ страны.

«Согласие действует в течение 12 месяцев с даты принятия решения», — уточнили в Хельсинки.

Планируемый подводный кабель пройдет через российские территориальные воды и исключительные экономические зоны, а также через исключительные экономические зоны Финляндии и Швеции. Общая длина кабеля — тысяча километров. Длина подводного кабеля в финской исключительной экономической зоне — около 374 километров.