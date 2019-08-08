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 США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

16:54   8 Августа 2019
Весь мир

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США распространяют пропаганду возвращения группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), чтобы оправдать продолжение военного присутствия в Сирии. Доклад о «возвращении к активности» (resurgence) ИГ* выпустило американское Минобороны. 

Согласно документу, ИГ вернулось к активности в Сирии и постоянно усиливается в Ираке. Военные раскритиковали план американского лидера Дональда Трампа, который настаивает на полном или практически полном выводе войск США из Сирии. В Пентагоне хотят, чтобы войска оставались в САР, поэтому «выкапывают из могилы» призрак псевдохалифата ИГ*, отмечает ФАН.

По данным Пентагона, в Сирии и Ираке действует от 14 до 18 тысяч боевиков. Вашингтон утверждает, что пока в САР действуют силы ИГ, присутствие оккупационных войск коалиции во главе с США оправдано в рамках резолюции Совбеза ООН №2254. При этом «спящие ячейки» террористов сохраняют активность по всей Восточной Сирии с момента, когда Трамп в начале года заявил об «окончательной победе над ИГ»

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

Издание напоминает о неоднократно подтвержденных связях между спецслужбами США и террористами ИГ*. Террористическая активность в оккупированной части Сирии продолжается, в отличие от территорий, возвращенных под контроль Дамаска, где за безопасность отвечает Сирийская арабская армия (САА).

Действия США нацелены не на борьбу с исламистским терроризмом — это прямая атака на суверенитет Сирии, который для Вашингтона ничего не стоит, подчеркивает ФАН. «Спящие ячейки» террористов — лишь удобный повод для оккупации наиболее богатых нефтью сирийских территорий.

*Исламское государство (ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #игил

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