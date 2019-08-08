Следствие просит арестовать Фомина за провокации на незаконном митинге 27 июля

Сергей Фомин, который прикрывался младенцем на незаконном митинге в Москве 27 июля, получил обвинения по делу о массовых беспорядках, сообщили в Следственном комитете России 8 августа. Отмечается, что следствие также ходатайствует об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу.

31 июля в сети появилось видео, на котором видно, что обвиняемый дает инструкции, подбадривает толпу и регулирует ее движение. Он раскачивал участников несанкционированного события кричалками и прыжками в стиле майдана. После он покинул акцию, прикрываясь чужим грудным ребенком, чтобы его не задержали.

Стоит отметить, что родители, подвергшие опасности своего малыша, также понесут наказание. Прокуратура потребовала отобрать мальчика у пары.

Как оказалось, мужчина давний фанат оппозиции, он даже собирал подписи в поддержку одного из устроителей беспорядков — юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. Напомним, что ей окончательно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за «мертвых душ» в сданных подписных листах, которые «рисовались» в московских квартирах.

5 августа СК заочно предъявил ему обвинения и объявил провокатора в розыск, хотя раньше он проходил по делу как свидетель. Спустя три для Фомин добровольно сдался властям, не забыв при этом взять с собой маму.

«Находившийся в розыске фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин задержан и доставлен в СК РФ», — сказали тогда в ОВД района Замоскворечье.

Оппозиция с июля терроризирует Москву незаконными митингами. Их организовали фальсификаторы, которые на законных основаниях получили недопуск на выборы в Мосгордуму. Незаконный митинг 27 июля вылился в массовые беспорядки, Следственный комитет завел несколько уголовных дел.