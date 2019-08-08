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15:50   8 Августа 2019
Россия

Следствие просит арестовать Фомина за провокации на незаконном митинге 27 июля

Следствие просит арестовать Фомина за провокации на незаконном митинге 27 июля

Сергей Фомин, который прикрывался младенцем на незаконном митинге в Москве 27 июля, получил обвинения по делу о массовых беспорядках, сообщили в Следственном комитете России 8 августа. Отмечается, что следствие также ходатайствует об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу.

31 июля в сети появилось видео, на котором видно, что обвиняемый дает инструкции, подбадривает толпу и регулирует ее движение. Он раскачивал участников несанкционированного события кричалками и прыжками в стиле майдана. После он покинул акцию, прикрываясь чужим грудным ребенком, чтобы его не задержали. 

Стоит отметить, что родители, подвергшие опасности своего малыша, также понесут наказание. Прокуратура потребовала отобрать мальчика у пары.

Как оказалось, мужчина давний фанат оппозиции, он даже собирал подписи в поддержку одного из устроителей беспорядков — юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. Напомним, что ей окончательно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за «мертвых душ» в сданных подписных листах, которые «рисовались» в московских квартирах.

5 августа СК заочно предъявил ему обвинения и объявил провокатора в розыск, хотя раньше он проходил по делу как свидетель. Спустя три для Фомин добровольно сдался властям, не забыв при этом взять с собой маму.

«Находившийся в розыске фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин задержан и доставлен в СК РФ», — сказали тогда в ОВД района Замоскворечье.

Следствие просит арестовать Фомина за провокации на незаконном митинге 27 июля

Оппозиция с июля терроризирует Москву незаконными митингами. Их организовали фальсификаторы, которые на законных основаниях получили недопуск на выборы в Мосгордуму. Незаконный митинг 27 июля вылился в массовые беспорядки, Следственный комитет завел несколько уголовных дел.

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Автор: Анна Манц
#москва #ск #рф #уголовное дело #митинг #фомин #массовые беспорядки

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