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Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

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16:08   8 Августа 2019
Весь мир

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Представитель чешской атомной электростанции «Темелин» Марек Свитак в четверг, 8 августа, сообщил, что второй энергоблок АЭС запустили после плановой 49-дневной остановки для замены топлива и проведения контрольно-профилактических работ. По его словам, в связи с плановой заменой топлива и контрольно-профилактическими работами второй энергоблок «Темелина» остановили 21 июня​​​.

«Сегодня персонал станции начал процесс запуска», — добавил Марек Свитак.

Представитель чешской «Темелин» добавил, что выработку электроэнергии возобновят в течение первой половины августа, передает РИА Новости. После полного возобновления работы второго энергоблока «Темелин»  для профилактических работ остановят первый энергоблок атомной электростанции «Дукованы», которая расположена на юго-востоке Чехии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэс #чехия #топливо #темелин

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