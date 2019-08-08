Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Российский лидер Владимир Путин пообещал врио главы Оренбургской области Денису Паслеру помочь в работе по оздоровлению промышленных предприятий региона. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 августа.

На встрече с президентом Паслер рассказал о восстановлении работы завода «Ормето-ЮУМЗ», который простаивал с прошлого года. По его словам, в Оренбуржье предприятий с тяжелой экономической ситуацией «много, больше 10». На «Ормето-ЮУМЗ» на минувшей неделе состоялся пробный запуск производства.

Паслет отметил, что до конца недели планиурется запуск кузнечно-прессового цеха. В ближайшее время власти планируют вернуться на предприятие до 1000 человек. Глава региона также сообщил о совместной с правительством работе по формированию заказов для завода.

По его словам, для проблемных заводов уже составлена дорожная карта по поиску потенциальных инвесторов.