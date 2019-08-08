Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
16:18   8 Августа 2019
Россия

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Российский лидер Владимир Путин пообещал врио главы Оренбургской области Денису Паслеру помочь в работе по оздоровлению промышленных предприятий региона.  Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 августа.

На встрече с президентом Паслер рассказал о восстановлении работы завода «Ормето-ЮУМЗ», который простаивал с прошлого года. По его словам, в Оренбуржье предприятий с тяжелой экономической ситуацией «много, больше 10». На «Ормето-ЮУМЗ» на минувшей неделе состоялся пробный запуск производства.

Паслет отметил, что до конца недели планиурется запуск кузнечно-прессового цеха. В ближайшее время власти планируют вернуться на предприятие до 1000 человек. Глава региона также сообщил о совместной с правительством работе по формированию заказов для завода.

По его словам, для проблемных заводов уже составлена дорожная карта по поиску потенциальных инвесторов.

«Если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и, если нужно, я правительству подскажу»,— подчеркнул Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #заводы #оренбургская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...