Вашингтон нашел альтернативу «Северному потоку — 2»
Найдена новая альтернатива «Северному потоку — 2» для Вашингтона. Речь идет о трубопроводе EastMed. Об этом 8 августа сообщает издание Junge Welt.
США долгое время пытались противостоять реализации российского проекта при помощи санкций, предлагая параллельно партнерам в ЕС импорт американского сжиженного газа. Но Европа понимает, что прокачка газа по российскому трубопроводу обойдется дешевле, отмечается в статье.
Американские власти предлагают альтернативу Северному потоку — 2» трубопровод EastMed, отмечает издание.
Реализация проекта ранее обсуждалась на министерской конференции, которая прошла в Афинах. В ней участвовали министры Греции, Кипра, Израиля, а также помощник государственного секретаря США по вопросам по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.
Отмечается, что строители намерены проложить трубопровод из Восточного Средиземноморья в Италию через Грецию.
«EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», — сказано в статье.