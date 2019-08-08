Вашингтон нашел альтернативу «Северному потоку — 2»

Найдена новая альтернатива «Северному потоку — 2» для Вашингтона. Речь идет о трубопроводе EastMed. Об этом 8 августа сообщает издание Junge Welt.

США долгое время пытались противостоять реализации российского проекта при помощи санкций, предлагая параллельно партнерам в ЕС импорт американского сжиженного газа. Но Европа понимает, что прокачка газа по российскому трубопроводу обойдется дешевле, отмечается в статье.

Американские власти предлагают альтернативу Северному потоку — 2» трубопровод EastMed, отмечает издание.

Реализация проекта ранее обсуждалась на министерской конференции, которая прошла в Афинах. В ней участвовали министры Греции, Кипра, Израиля, а также помощник государственного секретаря США по вопросам по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Отмечается, что строители намерены проложить трубопровод из Восточного Средиземноморья в Италию через Грецию.