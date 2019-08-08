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Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
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16:00   8 Августа 2019
Россия

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Российский президент Владимир Путин получил приглашение посетить церемонию открытия мемориального комплекса и образовательного центра имени Виктора Черномырдина от врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. На сайте Кремля 8 августа опубликовали стенограмму их встречи.

Паслер напомнил, что глава РФ поручал возвести эти объекты еще в восемь лет назад, однако это так и не было выполнено.

«Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером , главой «Газпрома»] в мае встречались, все-таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить. Там было ваше непосредственное поручение», — рассказал он.

После решения всех вопросов и открытия комплекса и центра врио главы пригласил Путина посетить их.

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

«Спасибо большое за приглашение», — отреагировал президент.

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Автор: Анна Манц
#путин #оренбургская область #паслер

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