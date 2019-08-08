Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Российский президент Владимир Путин получил приглашение посетить церемонию открытия мемориального комплекса и образовательного центра имени Виктора Черномырдина от врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. На сайте Кремля 8 августа опубликовали стенограмму их встречи.

Паслер напомнил, что глава РФ поручал возвести эти объекты еще в восемь лет назад, однако это так и не было выполнено.

«Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером , главой «Газпрома»] в мае встречались, все-таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить. Там было ваше непосредственное поручение», — рассказал он.

После решения всех вопросов и открытия комплекса и центра врио главы пригласил Путина посетить их.