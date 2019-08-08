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Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

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МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
15:40   8 Августа 2019
Россия

Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов

Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов

ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон. Участники платежного рынка обмениваются информацией о несанкционированных денежных переводах через систему «Фид-АнтиФрод» Центрального банка.

В рамках системы создали базу данных об операциях по переводу денег без согласия клиента, теперь в информационном обмене прописывают номера телефонов получателей переводов. ЦБ РФ обнародовал письмо, в котором порекомендовал операторам платежных систем предоставить банкам возможность включить в авторизованное сообщение, формируемое ими при переводе денег, новые данные.

Банкам порекомендовали включать пункт о предоставлении мобильных номеров телефонов в условия публичной оферты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#телефон #банк #деньги #хищение

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