Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов

ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон. Участники платежного рынка обмениваются информацией о несанкционированных денежных переводах через систему «Фид-АнтиФрод» Центрального банка.

В рамках системы создали базу данных об операциях по переводу денег без согласия клиента, теперь в информационном обмене прописывают номера телефонов получателей переводов. ЦБ РФ обнародовал письмо, в котором порекомендовал операторам платежных систем предоставить банкам возможность включить в авторизованное сообщение, формируемое ими при переводе денег, новые данные.

Банкам порекомендовали включать пункт о предоставлении мобильных номеров телефонов в условия публичной оферты.