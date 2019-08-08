Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших в результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает местный телеканал «Апрель» со ссылкой на Минздрав республики в четверг, 8 августа.

Речь идет о числе пострадавших после вчерашнего штурма. Есть ли пострадавшие и раненые в ходе нынешнего штурма, неизвестно, отмечает телеканал. По данным СМИ, связи с журналистами, которые находятся в районе дома Атамбаева, сейчас нет. Село Кой-Таш оцеплено кордоном милиции.

Ранее говорилось о 52 пострадавших и одном погибающем спецназовце. В четверг силовики повторно начали резиденции экс-президента.

Атамбаев передал власть в 2017 году соратнику Сооронбаю Жээнбекову. После этого в отношении членов команды экс-президента завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения политизированы.