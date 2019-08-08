Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Команда президента Украины Владимира Зеленского не имеет дипломатических помощников по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Василий Нимченко в эфире телеканала NewsOne 8 августа.

Нимченко заявил, что заявление Зеленского о создании расширенного формата «нормандской четверки», а также экстренное заседание в «нормандском формате», связано с тем, что у команды украинского главы нет специалистов и советников, понимающих дипломатические фарватеры.

При этом депутат напомнил, что Зеленский напрямую звонил президенту России Владимиру Путину, добавив, что это заслуживает одобрения и внимания.

«Перед заседанием «нормандской четверки» необходима прямая встреча нашего президента с Путиным», — заявил политик.

Ранее украинский глава призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» быстрее собраться для новых переговоров. Такое решение было связано со смертью четырех украинских силовиков в Донбассе.