Сенатор Цеков посоветовал Зеленскому вместо казино в Крыму заняться миром на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 августа, заявил о возможной легализации казино на территории страны. По его словам, игорный бизнес будет стимулировать развитие туризма у Черного моря.

Член Совета Федерации РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, комментируя инициативу украинской стороны, подчеркнул, что Украине, в первую очередь, стоит серьезно «заняться своим морально-нравственным состоянием, разрешением перманентного конфликта и объединением государства».

На вопрос «Политики Сегодня» о том, планируется ли открытие казино для развития туристического бизнеса в Крыму, Цеков заверил, что над этой идеей работают.

«Мы говорим о том, чтобы появилась какая-то игорная зона, тема обсуждалась, но пока не реализована. Сейчас главный двигатель туризма – природные условия и доброжелательность крымского сообщества. В этом году нас посетят на 10% людей больше, чем в том, а в том году приехало на 25% больше, чем в позапрошлом», — сказал сенатор.

Обсуждение открытия игорной зоны в Крыму началось в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. В 2018 году глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первый объект игорной зоны будет сдан в конце 2019 года на территории поселка городского типа – Кацивели.

При успешной работе «крымский Лас-Вегас» пополнит бюджет полуострова на сумму около 44 миллионов рублей. С 1 июля 2009 года азартные игры в России были запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа.