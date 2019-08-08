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Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

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15:31   8 Августа 2019
Россия

Сенатор Цеков посоветовал Зеленскому вместо строительства казино заняться миром в Донбассе

Сенатор Цеков посоветовал Зеленскому вместо строительства казино заняться миром в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 августа, заявил о возможной легализации казино на территории страны. По его словам, игорный бизнес будет стимулировать развитие туризма у Черного моря. 

Член Совета Федерации РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, комментируя инициативу украинской стороны, подчеркнул, что Украине, в первую очередь, стоит серьезно «заняться своим морально-нравственным состоянием, разрешением перманентного конфликта и объединением государства». 

На вопрос «Политики Сегодня» о том, планируется ли открытие казино для развития туристического бизнеса в Крыму, Цеков заверил, что над этой идеей работают. 

«Мы говорим о том, чтобы появилась какая-то игорная зона, тема обсуждалась, но пока не реализована. Сейчас главный двигатель туризма – природные условия и доброжелательность крымского сообщества. В этом году нас посетят на 10% людей больше, чем в том, а в том году приехало на 25% больше, чем в позапрошлом», — сказал сенатор.

Сенатор Цеков посоветовал Зеленскому вместо казино в Крыму заняться миром на Донбассе

Обсуждение открытия игорной зоны в Крыму началось в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. В 2018 году глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первый объект игорной зоны будет сдан в конце 2019 года на территории поселка городского типа – Кацивели. 

При успешной работе «крымский Лас-Вегас» пополнит бюджет полуострова на сумму около 44 миллионов рублей. С 1 июля 2009 года азартные игры в России были запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа.

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Автор: Екатерина Болознева
#крым #казино #игорная зона #зеленский

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