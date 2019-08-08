В ФБК планировали опорочить МГИК, вбросив фейк о «подлинности» забракованных подписей

Сотрудник принадлежащего Навальному «Фонда борьбы с коррупцией», рассказал о том, как в ходе недавней подписной кампании готовился информационный вброс от имени Мосгоризбирокома, целью которого было обеление репутации так называемых «независимых кандидатов».

Откровения публикуются в Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК», где ранее уже выкладывалась информация, находившая подтверждение впоследствии.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в четверг «сотрудник» обнародовал информацию о том, как подготавливался вброс от лица якобы неравнодушных сотрудников Мосгоризбиркома, несогласных с «несправедливым отказом» в регистрации на предстоящих выборах кандидатов из команды Навального – Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Ильи Яшина, Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой и других. В интернет должны были вбросить подписные листы с якобы настоящими подписями, а также заявления москвичей, оставивших эти подписи в поддержку кого-либо из кандидатов, подтверждающие их подлинность.

Однако сотрудники ФБК, которые обрабатывали подписные листы и заявления москвичей, подготавливая тем самым фактуру для информационного вброса, столкнулись с огромным количеством фальсификаций и несоответствий. Например, подписи одного и того же человека в паспорте и в подписном листе были совершенно разными, множество подписантов, как оказалось, были прописаны в других избирательных округах, а часть избирателей, подписались за одного и того же кандидата по нескольку раз, причем порой разными подписями. Также оказалось, что в «разоблачающих документах» вновь были использованы подписи и личные данные скончавшихся людей.

В результате проверки 400 подписных листов выяснилось, что ни один из них нельзя выкладывать в интернет, так как с таким количеством подделок и нарушений они не смогут обелить уже и так испорченную репутацию недопущенных до выборов кандидатов.

Напомним: ранее избирательные комиссии отказали в регистрации на предстоящих выборах в Московскую городскую думу ряду кандидатов, в чьих подписных листах было обнаружено большое число поддельных подписей, и даже автографы мертвых людей.

Недопущенные до выборов Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Юлия Галямина не согласились с отказом и организовали в столице серию несанкционированных митингов, в ходе которых их сторонники пытались спровоцировать массовые беспорядки. Каждый из них, кроме Любови Соболь, впоследствии был помещен под административный арест. Соболь же, как мать несовершеннолетнего ребенка, сумела избежать административного ареста, однако суд обязал ее выплатить штрафы: за организацию незаконного митинга 14 июля – 30 тысяч рублей, и по 300 тысяч за те же незаконные действия 15 и 27 июля.

При этом Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела об организации массовых беспорядков и воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Кроме того, как сообщалось ранее, в отношении сотрудников ФБК возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей.