Общественник из Хвойного высоко оценил работу Беглова в поселке

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда Красносельского района также заехал в поселок Хвойный, где ознакомился с недавно открывшейся аптекой и проконтролировал отделочные работы в филиале поликлиники.

Отделение медицинского учреждения откроет свои двери в здании медико-санитарной части, в нем будут принимать терапевт и педиатр. В филиале расположатся инфекционный и процедурный кабинеты, а также отделение помощи попавшим в сложную ситуацию женщинам. На время ремонтных работ в микрорайоне работает мобильная амбулатория, в которую может обратиться любой житель.

«Очень приятно мне находиться у вас в поселке. Я вижу, что ситуация сдвинулась с мертвой точки», — отреагировал врио губернатора Северной столицы.

Житель Хвойного Юрий Долгов в беседе с «НьюИнформом» отметил, что петербургский глава инициировал развитие населенного пункта. Он напомнил, что ситуация начала действительно меняться в декабре прошлого года после приезда Беглова.

«Во всяком случае, на сегодняшний день микрорайон имеет дополнительный автобусный маршрут, открытый 5 июня, появилась аптека, в перспективе открытие кабинета общей практики», — уточнил собеседник.

Кроме этого, врио губернатора пообещал жителям Хвойного появление полноценного магазина до конца года, рассказал общественник.