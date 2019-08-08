МОЭК взыскала с ТСЖ более 15 миллионов рублей долга за тепло
Арбитражный суд столицы в четверг, 8 августа, взыскал с товарищества собственников жилья «Ангелов-6» в пользу «Московской объединенной электросетевой компании» более 15 миллионов рублей задолженности за поставленную тепловую энергию за 2017–2018 годы. В ПАО «МОЭК» напомнили, что ТСЖ «Ангелов-6» управляет шестым многоквартирным домом на Ангеловом переулке.
«ТСЖ «Ангелов-6» один из постоянных должников за потребленную тепловую энергию», — добавили в компании.
Товарищество собственников жилья еще не погасило более 11,9 миллиона рублей перед «Московской объединенной электросетевой компанией» за потребленные ресурсы. МОЭК обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
На улице похолодало. Надо ли включать отопление? Давайте разберемся. https://t.co/r6imPQr6jJ— ПАО «МОЭК» (@paomoek) 7 августа 2019 г.