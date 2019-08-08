Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
15:19   8 Августа 2019
Россия

МОЭК взыскала с ТСЖ более 15 миллионов рублей долга за тепло

МОЭК взыскала с ТСЖ более 15 миллионов рублей долга за тепло

Арбитражный суд столицы в четверг, 8 августа, взыскал с товарищества собственников жилья «Ангелов-6» в пользу «Московской объединенной электросетевой компании» более 15 миллионов рублей задолженности за поставленную тепловую энергию за 2017–2018 годы. В ПАО «МОЭК» напомнили, что ТСЖ «Ангелов-6» управляет шестым многоквартирным домом на Ангеловом переулке.

«ТСЖ «Ангелов-6» один из постоянных должников за потребленную тепловую энергию», — добавили в компании.

Товарищество собственников жилья еще не погасило более 11,9 миллиона рублей перед «Московской объединенной электросетевой компанией» за потребленные ресурсы. МОЭК обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#долг #тепло #моэк #тсж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...