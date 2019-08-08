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Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

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Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

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15:14   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева

Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева

Силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает портал 24.kg в четверг, 8 августа. Днем силовики начали повторный штурм резиденции экс-лидера.

По информации портала, часть сторонников Атамбаева удалось вывести за пределы его дома в Кой-Таше. На территорию резиденции прибыли бригады медиков и силовики. Ворота дома были выбиты бронированной машиной, со стороны дома слышны крики.

Как передают сторонники Атамбаева, сам экс-лидер все еще находится внутри дома.

Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева

Накануне, 7 августа, в селе Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента, стартовала операция по задержанию. Киргизские спецслужбы применили резиновые пули против сторонников Атамбаева, те открыли ответный огонь. По последним данным, ранено 52 человека, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Атамбаев передал власть в 2017 году соратнику Сооронбаю Жээнбекову. После этого в отношении членов команды экс-президента завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения политизированы.

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Автор: Арсений Аскольский
#киргизия #атамбаев

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