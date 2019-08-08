МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

Соединенные Штаты собираются вывести свои силы из зоны, где Турция проводит военную операцию в Сирии.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушглу.

«После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе [восточнее реки Евфрат] президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда [свои силы]», - заявил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что теперь Турции необходимо продумать шаги, которые она реализует после ухода американцев.

Ранее СМИ сообщили, что Анкара и Вашингтон достигли договоренности о совместных действиях по созданию на севере Сирии восточнее Евфрата зоны безопасности.