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 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
15:11   8 Августа 2019
Весь мир

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

Соединенные Штаты собираются вывести свои силы из зоны, где Турция проводит военную операцию в Сирии.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушглу.

«После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе [восточнее реки Евфрат] президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда [свои силы]», - заявил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что теперь Турции необходимо продумать шаги, которые она реализует после ухода американцев.

Ранее СМИ сообщили, что Анкара и Вашингтон достигли договоренности о совместных действиях по созданию на севере Сирии восточнее Евфрата зоны безопасности.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #турция #политика #весь мир

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