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Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

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Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

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15:05   8 Августа 2019
Россия

Ходорковский поспешил похоронить Гафта

Ходорковский поспешил похоронить Гафта

«Мейл.ру» опубликовали новость о смерти известного советского и российского актера Валентина Гафта. Вскоре после этого супруга артиста Ольга Остроумова и пресс-служба театра «Современник» опровергли информацию о том, что он ушел из жизни.

Известно, что недавно Гафт был госпитализирован с инсультом. Жена Гафта отметила, что его состояние сейчас удовлетворительное, но артист все еще находится в больнице.

«Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал», — рассказала Остроумова.

Вскоре после этого «Мейл.ру» удалил несоответствующую действительности новость о смерти именитого актера. Однако это сообщение «подхватил» Михаил Ходорковский, который опубликовал соответствующую запись в Twitter.

«Умер великий Гафт», — написал Ходорковский в своем профиле.

Ходорковский поспешил похоронить Гафта 

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Автор: Алла Ларионова
#ходорковский #общество #гафт

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