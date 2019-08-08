Ходорковский поспешил похоронить Гафта 

«Мейл.ру» опубликовали новость о смерти известного советского и российского актера Валентина Гафта. Вскоре после этого супруга артиста Ольга Остроумова и пресс-служба театра «Современник» опровергли информацию о том, что он ушел из жизни.

Известно, что недавно Гафт был госпитализирован с инсультом. Жена Гафта отметила, что его состояние сейчас удовлетворительное, но артист все еще находится в больнице.

«Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал», — рассказала Остроумова.

Вскоре после этого «Мейл.ру» удалил несоответствующую действительности новость о смерти именитого актера. Однако это сообщение «подхватил» Михаил Ходорковский, который опубликовал соответствующую запись в Twitter.