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Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

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Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

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15:06   8 Августа 2019
Россия

Минтранс планирует пересадить россиян на водный транспорт

Минтранс планирует пересадить россиян на водный транспорт

Россиян хотят пересадить на водный транспорт. Нацпрограмму уже подготовили в Минтрансе. Ведомство намерено избавить граждан от НДС при покупке такого билета, пишет в четверг News.ru.

Минтранс сообщил о новых планах в итоговом докладе, который находится в распоряжении СМИ. По информации агентства, ведомство намерено привлечь к этой инициативе бизнес, увеличив количество таких поездок и пассажиропоток. 

Ранее сообщалось, что Минтранс намерен направить более 280 миллиардов рублей на развитие туристических и грузовых перевозок по воде в стране. На выделенные средства будет построен новый транспорт. Таким образом удастся снизить нагрузку на дорогах, а также улучшить экологию. 

По мнению специалиста по найму сотрудников Андрея Мишина, с увеличением морских и речных перевозок может появиться проблема дефицита кадров. Он подчеркнул, что рынок развивается, поэтому необходимо будет привлекать новых сотрудников. 

Тут уже ответственность лежит и на работодателях. Они должны создавать комфортные условия не только для путешествующих, но и персонала. Чтобы люди сами шли на такую работу, и им казалась сфера привлекательной,  — заявил эксперт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #минтранс #общество #катер

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