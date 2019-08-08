Минтранс планирует пересадить россиян на водный транспорт

Россиян хотят пересадить на водный транспорт. Нацпрограмму уже подготовили в Минтрансе. Ведомство намерено избавить граждан от НДС при покупке такого билета, пишет в четверг News.ru.

Минтранс сообщил о новых планах в итоговом докладе, который находится в распоряжении СМИ. По информации агентства, ведомство намерено привлечь к этой инициативе бизнес, увеличив количество таких поездок и пассажиропоток.

Ранее сообщалось, что Минтранс намерен направить более 280 миллиардов рублей на развитие туристических и грузовых перевозок по воде в стране. На выделенные средства будет построен новый транспорт. Таким образом удастся снизить нагрузку на дорогах, а также улучшить экологию.

По мнению специалиста по найму сотрудников Андрея Мишина, с увеличением морских и речных перевозок может появиться проблема дефицита кадров. Он подчеркнул, что рынок развивается, поэтому необходимо будет привлекать новых сотрудников.