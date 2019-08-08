Рябцева усомнилась, что у взявших сына на незаконный митинг родителей есть извилины

Семейная пара поступили неразумно, взяв с собой годовалого сына на несанкционированную акцию в Москве 27 июля, а после доверив его провокатору Сергею Фомину, которого они пытаются теперь выдать за дальнего родственника. Это не оправдание, считает журналист и мать Леся Рябцева.

«Будь он хоть трижды родственник! Как можно отдавать своего малыша, который не может заботиться о себе? Родительская прямая обязанность и ответственность заботиться о жизни и спокойствии ребенка. Отдавать своего ребенка кому угодно — брату, мужу, тем более на митинге, несанкционированной акции… Глупо вообще было туда приходить, прогуливаться, как они это сделали. Тем более, когда там какие-то массовые беспорядки намечаются, кидаются мусорками и ОМОН по окружности ходит. Мне кажется, нужно обладать минимальным набором извилин, чтобы понимать, что это ненормально», — возмутилась в разговоре с «Политикой Сегодня» Рябцева.

Фомин, которому вручили ребенка беспечные родители, - соратник Любови Соболь. В объективы камер на митинге 27 июля он неоднократно попадал из-за своего провокационного поведения. Фомин заводил толпу, а когда, увидел стражей правопорядка, сбежал с младенцем на груди.

Отец малыша рассказал журналистам, что Фомину он разрешил таким образом использовать своего ребенка. Прокуратура теперь требует лишить беспечную пару родительских прав. Побывали они и на допросе в СК. Что касается Фомина, то в отношении мужчины было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Соратника Соболь объявили в розыск. В четверг, 8 августа, Фомин сдался властям, явившись в полицию в сопровождении мамы.

Об массовой практике использовании детей в качестве индульгенции для организаторов и участников беспорядков в Москве, к которой может привести поведение экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, ранее предупреждал депутат Госдумы Виталий Милонов. Соболь избежала ареста за призывы к незаконным митинга, прикрывшись своей дочерью.