Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

 Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды
Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

 Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

 США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

Жители Москвы обеспокоены агрессией «оппозиции» на незаконных митингах

 Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды
Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

Правоохранители Киргизии задержали Атамбаева

 Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

Член ОП РФ обвинил юридическую фирму из США в давлении на российских ученых

 США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

США прикрываются «активностью» ИГ*, чтобы продлить оккупацию северо-востока Сирии

16:35   8 Августа 2019
Политика

Рябцева усомнилась, что у взявших сына на незаконный митинг родителей есть извилины

Рябцева усомнилась, что у взявших сына на незаконный митинг родителей есть извилины

Семейная пара поступили неразумно, взяв с собой годовалого сына на несанкционированную акцию в Москве 27 июля, а после доверив его провокатору Сергею Фомину, которого они пытаются теперь выдать за дальнего родственника. Это не оправдание, считает журналист и мать Леся Рябцева.

«Будь он хоть трижды родственник! Как можно отдавать своего малыша, который не может заботиться о себе? Родительская прямая обязанность и ответственность заботиться о жизни и спокойствии ребенка. Отдавать своего ребенка кому угодно — брату, мужу, тем более на митинге, несанкционированной акции… Глупо вообще было туда приходить, прогуливаться, как они это сделали. Тем более, когда там какие-то массовые беспорядки намечаются, кидаются мусорками и ОМОН по окружности ходит. Мне кажется, нужно обладать минимальным набором извилин, чтобы понимать, что это ненормально», — возмутилась в разговоре с «Политикой Сегодня» Рябцева.

Фомин, которому вручили ребенка беспечные родители, - соратник Любови Соболь. В объективы камер на митинге 27 июля он неоднократно попадал из-за своего провокационного поведения. Фомин заводил толпу, а когда, увидел стражей правопорядка, сбежал с младенцем на груди.

Отец малыша рассказал журналистам, что Фомину он разрешил таким образом использовать своего ребенка. Прокуратура теперь требует лишить беспечную пару родительских прав. Побывали они и на допросе в СК. Что касается Фомина, то в отношении мужчины было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Соратника Соболь объявили в розыск. В четверг, 8 августа, Фомин сдался властям, явившись в полицию в сопровождении мамы.

Об массовой практике использовании детей в качестве индульгенции для организаторов и участников беспорядков в Москве, к которой может привести поведение экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, ранее предупреждал депутат Госдумы Виталий Милонов. Соболь избежала ареста за призывы к незаконным митинга, прикрывшись своей дочерью. 

«Если ты призываешь людей совершать преступление, толкаешь их на это преступление, это не должно остаться безнаказанным. Иначе завтра эта Соболь и еще несколько таких, как она, снова будут использовать несчастных детишек в качестве индульгенции от наказания, которого они действительно заслуживают», -прогнозировал Милонов.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#митинг #фомин #соболь #рябцева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...