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Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

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Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

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14:56   8 Августа 2019
Россия

Алибасов подал иск к производителю «Крота» на 100 миллионов рублей

Алибасов подал иск к производителю «Крота» на 100 миллионов рублей

Музыкальный продюсер Бари Алибасов  подал иск в Пресненский столичный суд Москвы. Руководитель группы «На-на» намерен взыскать с производителя «Крота» 100 миллионов рублей.

В интервью «Царьграду» Алибасов объяснил, как перепутал этикетки и почему вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. Он указал на свое «советское сознание», отметив разницу этикеток тогда и сейчас.

«Там же всегда были какие-то черные или темно-синие упаковки с полосочками и крупными буквами «Опасно», — отметил Алибасов.

На современном «Кроте» яркая этикетка. Бутылки с водой и химией стояли рядом, они оформлены одинаково, подчеркнул Алибасов.

Напомним, 4 июня Алибасов выпил по ошибке «Крота» вместо сока и попал в больницу с тяжелейшим ожогом пищевода. Несколько дней он провел в медикаментозной коме. 

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #алибасов #крот

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