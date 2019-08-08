Алибасов подал иск к производителю «Крота» на 100 миллионов рублей

Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал иск в Пресненский столичный суд Москвы. Руководитель группы «На-на» намерен взыскать с производителя «Крота» 100 миллионов рублей.

В интервью «Царьграду» Алибасов объяснил, как перепутал этикетки и почему вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. Он указал на свое «советское сознание», отметив разницу этикеток тогда и сейчас.

«Там же всегда были какие-то черные или темно-синие упаковки с полосочками и крупными буквами «Опасно», — отметил Алибасов.

На современном «Кроте» яркая этикетка. Бутылки с водой и химией стояли рядом, они оформлены одинаково, подчеркнул Алибасов.

Напомним, 4 июня Алибасов выпил по ошибке «Крота» вместо сока и попал в больницу с тяжелейшим ожогом пищевода. Несколько дней он провел в медикаментозной коме.