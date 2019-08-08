Роскачество предложило приравнять вино к сельскохозяйственным продуктам

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в четверг, 8 августа, сообщил, что национальная система мониторинга качества, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и ФАС обсуждают, как приравнять вино к сельскохозяйственным продуктам. По его словам, вино — алкогольный напиток. Однако во всем мире вино — сельскохозяйственный продукт, к которому применяется совершенно другое регулирование и требования.

Российская система качества считает, что в РФ вино нужно сделать сельскохозяйственным продуктом, чтобы регулировать соответствующим образом. Илья Лоевский также отметил, что для вина, как натурального винодельческого сельскохозяйственного продукта, нужно ввести преференции, в том числе рекламные.

«Что позволит продвигать качественную отечественную продукцию», — резюмировал замглавы Роскачества.