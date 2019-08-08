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14:33   8 Августа 2019
Россия

Эдгард Запашный призвал власти помочь Ленинградскому зоопарку

Эдгард Запашный призвал власти помочь Ленинградскому зоопарку

Руководитель Большого московского государственного цирка дрессировщик Эдгард Запашный призвал власти Петербурга обратить внимание на Ленинградский зоопарк. По его словам, вольеры и «ухоженность» зоопарка вызывают вопросы.

Об этом он заявил в беседе с «Петербургским дневником» в четверг, 8 августа. Ленинградский зоопарк — один из символов Петербурга, отметил он. Ежедневно туда приходит огромное количество людей.

Дрессировщик признался, что сам часто посещает зоопарк. Он напомнил о том, как Ленинградский зоопарк спасали в годы блокады и отметил, что это одна из страниц истории Северной столицы.

Эдгард Запашный призвал власти помочь Ленинградскому зоопарку

Запашный отметил, что начиная с 2000‑х годов Петербург на глазах меняется к лучшему.

«Много было сделано при Валентине Матвиенко, сейчас за дело активно взялся Александр Беглов. Но Ленинградский зоопарк как будто замер в своем развитии»,— резюмировал Запашный. 

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Автор: Арсений Аскольский
#эдгард запашный #ленинградский зоопарк

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