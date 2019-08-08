Эдгард Запашный призвал власти помочь Ленинградскому зоопарку
Руководитель Большого московского государственного цирка дрессировщик Эдгард Запашный призвал власти Петербурга обратить внимание на Ленинградский зоопарк. По его словам, вольеры и «ухоженность» зоопарка вызывают вопросы.
Об этом он заявил в беседе с «Петербургским дневником» в четверг, 8 августа. Ленинградский зоопарк — один из символов Петербурга, отметил он. Ежедневно туда приходит огромное количество людей.
Дрессировщик признался, что сам часто посещает зоопарк. Он напомнил о том, как Ленинградский зоопарк спасали в годы блокады и отметил, что это одна из страниц истории Северной столицы.
Запашный отметил, что начиная с 2000‑х годов Петербург на глазах меняется к лучшему.
«Много было сделано при Валентине Матвиенко, сейчас за дело активно взялся Александр Беглов. Но Ленинградский зоопарк как будто замер в своем развитии»,— резюмировал Запашный.