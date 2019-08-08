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14:42   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Депутаты киргизского парламента предложили ввести в стране чрезвычайное положение из-за событий вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. 

«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», — передает агентство слова представителя пресс-службы. 

Ранее появилась информация о начале третьего штурма президента Атамбаева. Очевидцы сообщили о выстрелах и применении светошумовых гранат. Первый штурм случился в среду, но окончился неудачно — сторонники политика смогли отбиться. Второй штурм, прошедшим сегодня ночью, также был отбит. В результате столкновений погибли два человека, еще 79 пострадали.

Против Атамбаева в Киргизии ведется парламентское расследование. Он покинул пост президента в 2017 году, позже был лишен неприкосновенности. Сейчас Атамбаев обвиняется в коррупции, сокрытии доходов, а также в выдаче оружия членам ОПГ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #киргизия #общество #атамбаев

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