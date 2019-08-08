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14:27   8 Августа 2019
Россия

Комитет по транспорту Петербурга поддержал решение Беглова по Лиговскому путепроводу

Комитет по транспорту Петербурга поддержал решение Беглова по Лиговскому путепроводу

Председатель комитета по транспорту Петербурга Александр Дацюк в четверг, 8 августа, назвал довольно непростой ситуацию вокруг строительства Лиговского путепровода в Старо-Паново. По его словам, Таллинское шоссе — основная транспортная линия, которая соединяет юго-западную часть города с Кольцевой автомобильной дорогой и Красным селом, поэтому узел постоянно собирает пробки.

Александр Дацюк в беседе с iReactor отметил, что необходимость путепровода очевидна, ведь направление очень загружено со стороны Петербурга. Глава комитета напомнил о транспортных проблемах Таллинского шоссе. также построили большой порт Усть-Луга, также на берегу Финского залива на КАД практически находится контейнерный «Порт Бронка», поэтому Лиговский путепровод крайне необходим.

Александр Дацюк призвал думать на перспективу. Аналогичного мнения придерживается и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который говорил о реконструкции Лиговского путепровода. В рамках объезда Красносельского района в четверг, 8 августа, Беглов посетил Лиговский путепровода, который практически не реконструируют в связи с финансовыми трудностями компании-подрядчика «Пилон».

«Путепровод  — дорогое решение, но нужное, если думать о будущем, а не только о сегодняшнем дне», — резюмировал председатель комитета. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #путепровод

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