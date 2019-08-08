Отряд Каспийской флотилии 10 августа присоединится к Азербайджану в поиске МиГ-29

Специалисты Каспийской флотилии поучаствуют в поиске пропавшего МиГ-29 ВС Азербайджана через двое суток, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев 8 августа.

В составе аварийно-спасательного отряда числится порядка полусотни военнослужащих. В поисках будут использовать малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» и спасательный буксир «СБ-45», который оборудован специальным комплексом полного обследования дна «ММК-1–100». Кроме этого, специалисты намерены применить подводные аппараты на телеуправлении «Фалкон», «Супер ГНОМ Про» и «Тайгер».

Стоит отметить, что ориентировочная площадь поискового района превышает 600 квадратных километров, где глубина достигает 40 метров.

Азербайджанское министерство обороны сообщило о пропаже военного истребителя в июле. По данным ведомства, во время учебного полета летательное судно пропало с радаров и, скорее всего, потерпело крушение над Каспийским морем. По данному факту военная прокуратура республики возбудила уголовное дело.