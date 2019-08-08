Зюганов назвал идиотом экс-следователя, который грозит Сталину судом за геноцид

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал намерение бывшего сотрудника Генпрокуратуры Игоря Степанова завести уголовное дело на Иосифа Сталина.

«Идиотов у нас слишком много. Надо уголовное дело завести на того, кто делал», – был категоричен лидер КПРФ в разговоре с «Политикой сегодня».

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Степанов подал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР), в котором изъявил о своём желании добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинских репрессий.

Основанием для заведения уголовного дела послужил подписанный Сталиным приказ НКВД от 30 июля 1937 года. Согласно документу, 82,7 тысячи человек были приговорены к расстрелу, ещё 193,4 тысячи человек направлены в лагеря. Среди подписей членов Политбюро была подпись самого Сталина, что позволило Степанову обвинить последнего в организации массовых убийств, а именно «геноцида православных священников и иных граждан».

Следственный комитет России направил заявление в ГСУ СРК по Москве, в то время как Генпрокуратура, по словам самого Степанова, переслала заявление в Ивановскую область. СУ СКР по Ивановской области отказало в ходатайстве бывшему коллеге. Отказ он намерен обжаловать.

«Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого — СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина. Сейчас правовой оценки нет», - заверил Степанов «Коммерсантъ».

Культ личности Сталина в 1956-ом осудил XX партсъезд КПСС. Доклад, в котором говорилось и о преувеличении роли «отца народов» в победе на фашисткой Германией, репрессиях, «деле врачей», депортациях народов, переименованиях улиц в честь Сталина и прочих перегибах в деле строительства коммунизма, зачитывал лично первый секретарь КПСС Никита Хрущев. Вина за преступления возлагалась лично на Сталина. Россия является государством-правопреемником СССР.