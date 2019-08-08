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13:58   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Глава киргизского ГКНК намерен покинуть пост

Глава киргизского ГКНК намерен покинуть пост

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил о готовности уйти в отставку во время отчета перед депутатами на внеочередном заседании парламента.

О своем намерении он рассказал президенту республики Сооронбаю Жээнбекову в среду утром на заседании Совбеза. Решение пришло на фоне обострения спецоперации по задержанию экс-лидера Алмазбека Атамбаева.

«Есть и моя вина. Можно было задействовать все три с половиной тысячи своих бойцов, и такого бы не было», — сказал глава ведомства.

Глава киргизского ГКНК намерен покинуть пост

Собеседник отметил: никто не ожидал, что Атамбаев и его сторонники откроют огонь в бойцов, у которых практически нет оружия.

«Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение», — признался он.

Глава киргизского ГКНК намерен покинуть пост

В 2017 году по итогам президентских выборов на место Атамбаева пришел его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков. После этого в отношении членов команды бывшего лидера завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса экс-президента и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения имеют политический характер.

7 августа в селе Кой-Таш, где находится резиденция политика, стартовала операция по задержанию. Киргизские спецслужбы применили оружие против сторонников Атамбаева, которые ответили тем же. По последним данным, ранено 52 человека, еще один спецназовец погиб. Шестерых бойцов взяли в заложники сторонники Атамбаева.

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Автор: Анна Манц
#киргизия #атамбаев #гкнб

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