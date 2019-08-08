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 Трамп вместе с супругой посетил Дейтон и Эль-Пасо после стрельбы

Трамп вместе с супругой посетил Дейтон и Эль-Пасо после стрельбы
14:12   8 Августа 2019
Весь мир

Трамп вместе с супругой посетил Дейтон и Эль-Пасо после стрельбы

Трамп вместе с супругой посетил Дейтон и Эль-Пасо после стрельбы

Американский лидер Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетил города Дейтон и Эль-Пасо, в которых на минувшей недели погибли более 30 человек после стрельбы. Глава Белого дома пообщался с ранеными, а также с родственниками погибших. Кроме этого, он поблагодарил правоохранительные органы за работу, пишут в четверг американские СМИ. 

«Невероятный день в Эль-Пасо, штат Техас. Мы любим тебя и с тобой, всю дорогу!», — написал президент в Twitter.

Перед вылетом Трамп, беседуя с журналистами, отверг версию, согласно которой причиной трагедии стала его риторика по поводу нелегальных иммигрантов. Когда американский президент находился с визитом в госпитале в Дейтоне, он застал манифестацию, участники которой заняли противоположную позицию. Они требовали от президента ужесточения правил продажи и ношения оружия в стране. На воздушном шаре с изображением Трампа в образе разозленного младенца в подгузнике виднелась надпись «Перестань быть младенцем! Займись NRA». 

Трамп вместе с супругой посетил Дейтон и Эль-Пасо после стрельбы

Президент не выходил к митингующим, однако позже опубликовал новую запись в Twitter, где сообщил, что визит был теплым и замечательным. 

Трамп также раскритиковал высказывания сенатора-демократа от Огайо Шеррода Брауна и мэра Дэйтона Нэна Уэйли. Последняя заявила, что жители указали президенту на необходимость принять меры в области торговли оружия. Трамп ответил, что пресс-конференция, которую они провели после его отъезда, была обманом. 

«Это не имеет ничего общего с тем, что произошло с теми потрясающими людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться», — добавил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #пресс-конференция

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