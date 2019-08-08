Спецназ начал новый штурм резиденции Атамбаева в Киргизии

Силовики начали повторный штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает штаб экс-лидера страны в четверг, 8 августа. Отмечается, что резиденцию штурмует около 200 человек, они используют светошумовые гранаты.

«Сторонники дают им отпор, их около четырех сотен - оружия у них нет, только камни и палки», — цитирует штаб РИА Новости.

Сам Атамбаев все еще находится в своей резиденции в окружении охраны и сторонников.

Накануне, 7 августа, в селе Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента, стартовала операция по задержанию. Киргизские спецслужбы применили резиновые пули против сторонников Атамбаева, те открыли ответный огонь. По последним данным, ранено 52 человека, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Атамбаев передал власть в 2017 году соратнику Сооронбаю Жээнбекову. После этого в отношении членов команды экс-президента завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения политизированы.