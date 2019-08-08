Военнослужащим ЕАО выдали юбилейные сертификаты на приобретение жилья

Вопросы обеспечения жильем военнослужащих успешно решаются в воинских гарнизонах, расположенных на территории Еврейской автономной области.

Как сообщает на своем сайте Министерство обороны России, наилучшим образом зарекомендовала себя такая форма решения жилищного вопроса военнослужащих как накопительно-ипотечная система (НИС).

Там же сообщается, что представители Федерального государственного казенного учреждения «Востокрегионжилье» провели выездные встречи с военнослужащими, в ходе которых в торжественной обстановке вручили юбилейные сертификаты на жилищные целевые займы и уведомления о внесении в Единый реестр.

В частности, военнослужащим мотострелкового соединения ВВО были вручены 70-й сертификат на жилищный целевой займ и 250-ое уведомление о вступлении в военную ипотеку.

Военная ипотека (накопительно-ипотечная система НИС) дает возможность военнослужащим приобрести жилье в собственность уже через три года после вступления в программу. Участники программы на свои открытые именные накопительные счета каждый год получают денежные средства. Размер начислений индексируется в зависимости от инфляции. В 2019 году военнослужащим было начислено по 280 тысяч рублей.

Напомним: в конце 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги работы по решению жилищного вопроса в среде военнослужащих и обеспечения социальных гарантий членов их семей, сообщил, что за минувший год в России 37 283 военных семьи получили жилье, из которых 8,5 тысяч семей обзавелись собственными квартирами.

Кроме того, по словам главы Минобороны, в два с половиной раза сократилась очередь военнослужащих. Признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Этого удалось достичь благодаря программе субсидирования на приобретение готового или строительство нового жилья