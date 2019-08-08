Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Путин пообещал Оренбургской области помочь в оздоровлении заводов

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина

Глава Оренбургской области пригласил Путина на открытие мемориала имени Черномырдина
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 80 человек

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу

Депутат Рады заявил, что у Зеленского нет дипсоветников по Донбассу
Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

Второй блок чешской АЭС «Темелин» запустили после замены топлива

 МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии

МИД Турции сообщил, что США выведут свои силы из зоны военной операции Анкары в Сирии
14:54   8 Августа 2019
Россия

Военнослужащим ЕАО выдали юбилейные сертификаты на приобретение жилья

Военнослужащим ЕАО выдали юбилейные сертификаты на приобретение жилья

Вопросы обеспечения жильем военнослужащих успешно решаются в воинских гарнизонах, расположенных на территории Еврейской автономной области.

Как сообщает на своем сайте Министерство обороны России, наилучшим образом зарекомендовала себя такая форма решения жилищного вопроса военнослужащих как накопительно-ипотечная система (НИС).

Там же сообщается, что представители Федерального государственного казенного учреждения «Востокрегионжилье» провели выездные встречи с военнослужащими, в ходе которых в торжественной обстановке вручили юбилейные сертификаты на жилищные целевые займы и уведомления о внесении в Единый реестр.

В частности, военнослужащим мотострелкового соединения ВВО были вручены 70-й сертификат на жилищный целевой займ и 250-ое уведомление о вступлении в военную ипотеку.

Военная ипотека (накопительно-ипотечная система НИС) дает возможность военнослужащим приобрести жилье в собственность уже через три года после вступления в программу. Участники программы на свои открытые именные накопительные счета каждый год получают денежные средства. Размер начислений индексируется в зависимости от инфляции. В 2019 году военнослужащим было начислено по 280 тысяч рублей.

Военнослужащим ЕАО выдали юбилейные сертификаты на приобретение жилья

Напомним: в конце 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги работы по решению жилищного вопроса в среде военнослужащих и обеспечения социальных гарантий членов их семей, сообщил, что за минувший год в России 37 283 военных семьи получили жилье, из которых 8,5 тысяч семей обзавелись собственными квартирами.

Кроме того, по словам главы Минобороны, в два с половиной раза сократилась очередь военнослужащих. Признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Этого удалось достичь благодаря программе субсидирования на приобретение готового или строительство нового жилья

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #жилье #минобороны #общество #военнослужащие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...