Прикрывавшийся младенцем на митинге 27 июля провокатор Фомин пришел в полицию с мамой

Прикрывавшийся чужим ребенком на прошедшем 27 июля несанкционированном митинге в Москве Сергей Фомин сдался властям, явившись к правоохранителям вместе с мамой, сообщает ФАН. При этом ранее на незаконной акции на Трубной улице «активист» выглядел совершенно иначе — Фомин в весьма агрессивной форме призывал участников «сходки» к массовым беспорядкам.

«Он пришел с женщиной, допрошен, занимается СК», — заявили в СК.

Ранее СК РФ заявили, что задержанный участник несогласованного митинга является одним из организаторов потасовок. В настоящее время следствие продолжает мероприятия по делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении стражей порядка 27 июля. Фомину уже предъявили обвинение по статье об организации массовых беспорядков. В ведомстве указали, что 8 августа следствие намерено просить об аресте Фомина.

Фомин является членом штаба Любови Соболь. В ходе незаконной акции 27 июля фанат соратницы блогера Навального занимался именно тем, что заводил толпу. После этого провокатор решил «спрятаться» от полиции необычным способом: когда сотрудники начали задерживать зачинщиков, он взял на руки чужого ребенка, притворился отцом и без препятствий преодолел оцепление.

Не допущенные на выборы кандидаты в Московскую городскую думу призывали выходить людей на незаконные митинги. В их числе, в частности, протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Также на законных основаниях к выборам не допустили Дмитрия Гудкова и Илью Яшина, называющих себя «оппозиционерами».

Отказ Мосгоризбиркома допустить так называемых «оппозиционеров» до участия в выборах, несмотря на их недовольство, был абсолютно законным. В подписных листах экс-кандидатов при проверке выявили большое количество поддельных подписей. На Соболь даже работал целый «цех» по фальсификации документов на одной из столичных квартир, где специально нанятые люди «рисовали» в листах подписи мертвых людей.

Несмотря на абсолютную законность решения избиркома, не допущенные к выборам выбрали линию агрессивного давления, устраивая несогласованные акции, ставя под угрозу безопасность москвичей и гостей города. Они не побрезговали и услугами неадекватных провокаторов, готовых атаковать силовиков. Прокуратура Москвы неоднократно предупреждала «политиков» о недопустимости призывов к массовым беспорядкам, но «оппозиция» в угоду собственным политическим амбициям на предупреждения предпочла наплевать.

Центризбирком РФ ранее окончательно отказал подделавшей подписи Соболь в регистрации в качестве кандидата на выборы в МГД.

Сама она является юристом навальновского ФБК. Ранее Соболь уже была замечена в картельном сговоре с детскими площадками, а отец соратницы Навального обманным путем выманил немалые деньги у большого количества людей. Как оказалось, отец «оппозиционерки» Эдуард Феденев был замешан в довольно темной истории с ООО «Банкс-Эксперт».