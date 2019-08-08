Госдума оценила идею разрешить россиянам время от времени работать из дома

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг, 8 августа, отметил, что сейчас россияне могут работать из дома, если соответствующий вопрос заранее урегулировали с работодателем в трудовом договоре. Министерству труда и социальной защиты РФ предложили разработать поправки в законодательство, которые позволят россиянам, работающим в штате, тем не менее иногда трудиться удаленно.

По словам Нилова, поправки в законодательстве и введение понятия «временная удаленная работа» могут и не потребоваться, ведь по действующей редакции Трудового кодекса РФ россияне вправе работать из дома. Однако такую возможность нужно заранее прописать в трудовом договоре.

«У нас сегодня работают на удаленном доступе целый рабочий день или выполняют сдельную работу», — объяснил глава профильного комитета ГД.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева добавила, что законодательное закрепление права россиян на временную удаленную работу стоит во главе угла как в Общероссийском народном фронте, так и в ГД. По ее словам, директор может отпустить сотрудника по договоренности, но правильнее сделать это официально, чтобы соблюсти все трудовые права, передает РИА Новости.