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13:37   8 Августа 2019
Россия

Госдума оценила идею разрешить россиянам время от времени работать из дома

Госдума оценила идею разрешить россиянам время от времени работать из дома

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг, 8 августа, отметил, что сейчас россияне могут работать из дома, если соответствующий вопрос заранее урегулировали с работодателем в трудовом договоре. Министерству труда и социальной защиты РФ предложили разработать поправки в законодательство, которые позволят россиянам, работающим в штате, тем не менее иногда трудиться удаленно.

По словам Нилова, поправки в законодательстве и введение понятия  «временная удаленная работа» могут и не потребоваться, ведь по действующей редакции Трудового кодекса РФ россияне вправе работать из дома. Однако такую возможность нужно заранее прописать в трудовом договоре.

«У нас сегодня работают на удаленном доступе целый рабочий день или выполняют сдельную работу», — объяснил глава профильного комитета ГД.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева добавила, что законодательное закрепление права россиян на временную удаленную работу стоит во главе угла как в Общероссийском народном фронте, так и в ГД. По ее словам, директор может отпустить сотрудника по договоренности, но правильнее сделать это официально, чтобы соблюсти все трудовые права, передает РИА Новости.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дом #гд #работа

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