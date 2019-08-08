Счета ФБК заблокировали по делу об отмывании денег

Счета так называемого ФБК и региональных штабов заблокировали по делу об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш в Twitter 8 августа.

!!! Счета ФБК и Штабов заблокированы — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 8, 2019

Следственный комитет завел уголовное дело по легализации полученного преступным способом миллиарда рублей в отношении ФБК Алексея Навального 3 августа. Стоит отметить, что в СПЧ не удивились таким новостям, так как преступная деятельность Навального и его соратников давно известна.