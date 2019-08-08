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Счета ФБК заблокировали по делу об отмывании денег

Счета ФБК заблокировали по делу об отмывании денег

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13:18   8 Августа 2019
Россия

Счета ФБК заблокировали по делу об отмывании денег

Счета ФБК заблокировали по делу об отмывании денег

Счета так называемого ФБК и региональных штабов заблокировали по делу об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш в Twitter 8 августа.

Следственный комитет завел уголовное дело по легализации полученного преступным способом миллиарда рублей в отношении ФБК Алексея Навального 3 августа. Стоит отметить, что в СПЧ не удивились таким новостям, так как преступная деятельность Навального и его соратников давно известна.

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Автор: Анна Манц

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