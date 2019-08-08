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13:12   8 Августа 2019
Россия

Следователи обнародовали видео с места аварии с автобусом под Новороссийском

Следователи обнародовали видео с места аварии с автобусом под Новороссийском

Представитель СКР и по Краснодарскому краю в четверг, 8 августа, сообщил, что после ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса на автодороге «Новороссийск-Керчь» следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть людей, и оказанию услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

По версии следствия, вечером в среду, 7 августа, на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, который перевозил пассажиров, столкнулись, перевернулись и упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое пассажиров автомобиля, в том числе два маленьких ребенка. Госпитализировали 44 человека.

Пострадавших отвезли в больницу Новороссийска. Следователи обнародовали видео с места аварии, на котором видно, как автокран поднимает пассажирский автобус​​​. Также показали внедорожник Volkswagen Touareg после тушения. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии. Назначили судебную медицинскую и автотехническую экспертизы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дтп #видео #следственный комитет #новороссийск

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