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13:38   8 Августа 2019
Россия

ФАН назвал «Википедию» инструментом Запада для продвижения оппозиции в РФ

ФАН назвал «Википедию» инструментом Запада для продвижения оппозиции в РФ

«Википедия» — инструмент Запада для вмешательства в выборы России и продвижения оппозиции. Интернет-энциклопедия заблокировала Федеральное агентство новостей, потому что оно представило общественности правду, которая оказалась невыгодна оппозиции, говорится 8 августа в материале СМИ. 

Ситуация с «Википедией» обострилась после старта избирательной кампании в Мосгордуму. Ссылки на материалы ФАН, где приводятся невыгодные факты о Любови Соболь, Иване Жданове и Илье Яшине были удалены администраторами интернет-энциклопедии. Кроме этого, СМИ внесли в черный список.

По мнению агентства, за продвижением российских оппозиционеров в «Википедии» могут стоять западные заказчики. Ведь администраторы ресурса не учли, что Мосгоризбирком отказал кандидатам от оппозиции из-за большого количества липовых подписей и других махинаций с голосами. При этом в качестве источников русской «Википедии» большинство составляют оппозиционные СМИ, контролируемые Западом. 

ФАН назвал «Википедию» инструментом Запада для продвижения оппозиции в РФ

В работе администрации русской «Википедии» видны противоречия. Сейчас на странице Жданова и Соболь ссылки на ФАН отсутствуют, а на странице Алексея Навального они до сих пор не удалены. Это значит, что до выборов в Мосгордуму у администрации «Википедии» не возникали сомнения в достоверности информации агентства. 

Западные структуры через американскую «Википедию» и русский сегмент онлайн-справочника вмешиваются в выборы, удаляя невыгодные для оппозиции статьи под выдуманными предлогами. Они поддерживают только однобокое и выгодное лишь оппозиционерам освещение. Таким образом, ресурс направлен на формирование общественного мнения в пользу оппозиции, уверены в ФАН. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #запад #общество #фан #вмешательство

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