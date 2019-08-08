Поклонская призвала Эрдогана брать пример с Путина

Президенту Турции Тайипу Эрдогану рано или поздно придется признать выбор крымчан. Такое мнение высказала в четверг депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская на своей странице в Facebook.

Эрдоган, выступая в среду на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил, что Турция не признала и не признает «аннексию Крыма».

Поклонская заявила, что не удивлена «заезженной позиции» турецкого президента по поводу непризнания Крыма российским.

«Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер», — заявила она.

Она подчеркнула, что в современном мире таких лидеров мало. Поклонская отметила, что нужно брать пример с президента России Владимира Путина, ведь он услышал крымчан и принял историческое решение.

«Рано или поздно придется признать наш выбор и запомнить навсегда: Крым — это Россия», — резюмировала она.

Ранее депутат Поклонская рассказала, чем займется на новом месте работы.