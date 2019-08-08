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12:52   8 Августа 2019
Россия

Хлеб в России подорожал

Хлеб в России подорожал

Цены на хлеб в российских магазинах за семь месяцев текущего года выросли на 7,7% по отношению к аналогичному периоду в 2018 году. Такие данные обнародовал Росстат в четверг, 8 августа. 

Год назад такой показатель составлял 2,3%. В 2019 году стоимость хлеба росла быстрее инфляции — индекс потребительских цен составил 5%. Больше всего подорожали изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки. Средняя цена на черный хлеб в первом летнем месяце составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с минувшим июнем составил 9,6%.

Цена на белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) выросла на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%. Отмечается, что рост цен связан с подорожанием муки из-за сокращения урожая зерна, а также с повышением тарифов на горюче-смазочные материалы.

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Автор: Арсений Аскольский
#цена #росстат #хлеб

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