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13:08   8 Августа 2019
Россия

Беглов обсудил с жителями Колпино ситуацию с транспортной доступностью

Беглов обсудил с жителями Колпино ситуацию с транспортной доступностью

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга пообщался в четверг с жителями Колпинского района, обсудив с ними улучшение транспортной доступности.

Отвечая на вопрос жителей, планируется ли запустить какие-то автобусные маршруты, которые свяжут Колпино с городом, глава региона ответил, что уже все будет сделано еще лучше. По его словам, уже в сентябре текущего года в эксплуатацию будут введены три новые станции метрополитена – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная», откуда планируется запустить скоростные «умные» трамваи до Колпино. Линия скоростных трамваев уже проектируется, и, как ожидается, будет запущена к 2022 году.

Таким образом, как подчеркнул Беглов, жители Колпино, будут добираться до метро за 15-20 минут.

Напомним: это вопрос обсуждался и накануне в администрации Колпинского района, где побывал врио губернатора.

«В этом году закончим проектирование трамвая от станции метро «Южная» до Колпино. Еще несколько лет, и весь транспортный узел будет сложен», - подчеркнул Беглов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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