Милонов напомнил, что Навальному грозит до семи лет тюрьмы из-за отмывания денег

Уголовное дело в отношении так называемого ФБК Алексея Навального завели из-за подозрений в отмывании денежных средств. 8 августа в домах трех сотрудников организации, а также в ее офисе проходят обыски.

Депутат государственной думы Виталий Милонов в беседе с «ПолитРоссией» заметил, что данное расследование назревало достаточно давно, ведь о преступной деятельности соратников Навального журналисты пишут уже несколько лет.

«Вы вспомните, уже несколько лет назад, когда еще не было криптовалют, весь протест уже финансировался через яндекс-кошельки. Черным налом завозились деньги из-за рубежа и от разных мафиозных кланов, после чего здесь производилась легализация этих средств. Это все было известно уже тогда, но почему-то ничего не двигалось. Но сейчас, когда сумма уже перевалила за миллиард рублей, наконец-то начались подвижки», — напомнил он.

По версии следствия, посредством ФБК в период с 2016 по 2018 год навальнисты легализовали миллиард рублей, который они получили преступным путем. Сотрудники фонда от неизвестных спонсоров брали крупные суммы наличными, после чего переводили их на счет фонда Леонида Волкова «Пятое время года» под видом пожертвований. Сотрудник «Альфа-банка» рассказывал, что Навальный тратит «донаты» на отдых за рубежом, а Волков растрачивает их на своих жен.

«Я думаю, что, следуя призыву самого Алексея Навального нещадно бороться со всеми, кто занимается финансовыми аферами, нужно именно так в отношении ФБК и поступать. Но, естественно, в действиях Следственного комитета не должно быть никакой компанейщины, расследование должно проходить в соответствии с законом», — считает парламентарий.

Это также необходимо, чтобы блогер не имел возможности провозгласить делопроизводство политическим. Собеседник напомнил, что наказание за легализацию средств предусматривает до семи лет лишения свободы, а чистосердечное признание поможет смягчить санкции.

«Я считаю, что Навальному и его коллегам нужно не беспокоиться в данной ситуации, а искать адвокатов. Потому что факты тут уж больно однозначно указывают на финансовую аферу, — заметил Милонов. — Отмывание миллиарда рублей – это очень и очень серьезное обвинение».

Стоит отметить, что за примером своего «наставника» следует и юрист фонда Любовь Соболь, которая баллотировалась на выборы в Мосгордуму. Из-за большого количества «бракованных» подписей, в которых также нашли мертвецов, ее не зарегистрировали кандидатом, несмотря на все истерики в Мосизбиркоме.

Кроме того, юрист участвовала в картельном сговоре, связанном с госзаказами в Московской области. К тому же, у нее есть еще один образец для подражания — отец Эдуард Феденев, который был замечен в многомиллиардных махинациях.