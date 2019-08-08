Зеленский заявил, что проведет на Украине земельную реформу

Украинский президент Владимир Зеленский намерен в текущем году провести в стране земельную реформу, чтобы в 2020 году начать продавать «самую качественную в мире» землю.

Об этом Зеленский заявил, выступая на форуме в Турции. Заявление украинского лидера в четверг цитирует РИА Новости.

«В этом году мы обязательно проведём земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок на 40 млн гектаров земли, которая является одной из лучших в мире по качеству»,- заявил он, в частности.

Напомним: одним из требований Международного валютного фонда и Всемирного банка к Украине в обмен на предоставление новых кредитов было узаконить торговлю землей в рыночных условиях.