Члены ФБК при зарплатах в 70 тысяч «жертвовали» в фонд миллионы рублей, рассказал Ремесло

Юрист, член Общественной палаты Российской Федерации Илья Ремесло в разговоре с iReactor призвал привлечь к уголовной ответственности сотрудников навальновского ФБК, который отмывает деньги, полученные от западных спонсоров.

СК завел дело об отмывании одного миллиарда рублей против ФБК. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, деньги, считают в МВД РФ, были заведомо приобретены преступным путем, что подпадает под действие пункта «б» части 4 статьи 174 УК.

С января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда скандально известного блогера Алексея Навального получили от третьих лиц крупную сумму наличных в иностранной валюте и рублях. Его пособники внесли эти деньги на расчетные счета сразу в ряде банков, а после их перевели на расчетные счета ФБК, что свидетельствует о преступном характере данных манипуляций.

Сейчас следствие устанавливает личности всех соучастников преступления, планируя их задержать. Дело контролирует центральный аппарат СК РФ. К сотрудникам так называемого ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади в четверг, 8 августа, пришли с обысками из-за дела об отмывании миллиарда рублей.

Член ОП Илья Ремесло подчеркнул, что внимание к махинациям Навального и его сообщников привлечено уже довольно давно. Он отметил, что сам уже несколько лет сообщает о данных нарушениях.

«Я даже документы публиковал, из которых следует, что соратники Навального вносили в свой же фонд десятки миллионов рублей официально, при этом обладая зарплатой 70–80 тысяч рублей в месяц. У них этих денег никогда не могло быть. Естественно, это чужие деньги. Это деньги теневых спонсоров, которые таким образом легализовывались посредством услуг сотрудников самого «ФБК», — подчеркнул эксперт.

Также член Общественной палаты одобрил действия сотрудников СК, которые завели дело в отношении сотрудников ФБК. Также Ремесло рассчитывает, что это дело будет доведено до конца, а виновных привлекут к ответственности.

«Думаю, что оно будет уже доведено до конца и что виновные будут привлечены к уголовной ответственности и отправятся за решетку», — сказал он.

Стоит отметить, что это далеко не первая и, очевидно, не последняя махинация Навального и его пособников. Ранее блогер уже оказывался в центре скандала с биткоинами, внимание на эту историю также обращал Следственный комитет РФ. Выяснилось, что на пару с подручным Леонидом Волковым они умышленно скрыли данные о финансовых операциях с криптокошельками, созданными для сбора пожертвований. В результате «борцы с коррупцией» просто присваивают себе часть доходов.

Кроме этого, Навальный угодил в нелицеприятную историю благодаря присваиванию себе пожертвований сторонников и западных спонсоров в криптовалюте. На эти средства блогер отправлялся с семьей в отпуск в Италию, где ни в чем себе не отказывал.