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12:13   8 Августа 2019
Россия

Финны не определили, сколько россиянам нужно денег на счету для получения визы

Финны не определили, сколько россиянам нужно денег на счету для получения визы

Представитель генерального консульства Финляндии в Петербурге в четверг, 8 августа, сообщил, что вопрос о том, сколько именно россиянину необходимо иметь денег на счету, чтобы доказать финансовую состоятельность при подаче заявления на шенгенскую визу, остался открытым. По его словам, сумму не определили, хотя все зависит от цели поездки, передает издание «Петербургский дневник».

«Одно дело, если человек отправляется в дорогой отель, другое дело, если в однодневный шоптур», — добавили Генконсульстве.

С начала сентября 2019 года финские требования по предоставлению дополнительных документов приравняют к другим странам Шенгена. Теперь россиянам необходимо рассказать цель поездки, подтвердить наличие денег на банковском счету, приложить подтверждение проживания, а также билеты или письменное описание маршрута.

Доказательство наличия денег — справка с места работы с указанием размера зарплаты, выписка с банковского счета за три предыдущих месяца или подтверждение наличия недвижимости в РФ. Владельцам недвижимости в Шенгенской зоне тоже нужно подтвердить наличие денег. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #финляндия #шенген #виза

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