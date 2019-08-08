Директор школы в Забайкалье получил выговор за работу учениц в Китае

Директор художественной школы из города Краснокаменск в Забайкалье Владимир Стрельников получил выговор за то, что его воспитанницы вместо занятий работали официантками в ресторане китайского города Маньчжурия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг, 8 августа.

В июне сообщалось, что несколько школьниц из Краснокаменска вместо занятий над арт-объектами работали официантками в одном из местных ресторанов. По данным ведомства, главе забайкальского города внесли представление в связи с тем, что директор школы привлекал несовершеннолетних к трудовой деятельности с ненадлежащими условиями содержания. Директору же объявили выговор.

По данным прокуратуры, дети ездили в Китай с согласия родителей. Там они должны были за вознаграждение оформлять торговый комплекс «Матрешка». Однако после поездки школьницы рассказали, что место этого они работали официантками и хостес без надлежащих условий.