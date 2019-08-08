Член СПЧ уверен, что ФБК Навального был антироссийским орудием в руках Запада

Работа Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального имеет признаки западного финансирования. Такое мнение выразил адвокат, член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе, комментируя следственные действия 8 августа в домах сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади в рамках уголовного дела об отмывании денег.

«Основная деятельность ФБК основана на том, чтобы своими псевдорасследованиями создавать ощущение некой тоталитарности такого в кавычках кровавого режима. Это та самая пятая колонна, которая на западные деньги пытается дестабилизировать ситуацию в стране. То, что это провокаторы, понимает любой здравомыслящий человек», — сказал Горгадзе «Политике Сегодня».

В определенной степени работу ФБК на средства недружественного Запада оправдывали бы достоверные расследования, добавил собеседник агентства, однако плоды деятельности Навального и его команды «являются на коленке состряпанными фейками», считает он.

«Уже всем очевидно, что эти ребята полностью коммерциализированы на западные деньги. Их задача не созидать, а именно разрушать», — подчеркнул Горгадзе.

Уголовное дело об отмывании средств в отношении руководства ФБК 3 августа возбудил Следственный комитет РФ. Речь идет о легализации порядка миллиарда рублей. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года связанные с ФБК люди получили крупную сумму денег в иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Затем они внесли деньги на расчетные счета нескольких банков через банкоматы.

По данным телеканала RT, речь идет о финансировании региональных штабов Навального через структуры, учрежденные его правой рукой — Леонидом Волковым. Последний возглавлял так называемый предвыборный штаб Навального перед президентскими выборами 2018 года. Обналиченные с биткоин-кошельков средства легализировались через подконтрольный Волкову фонд «Пятое время года».