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11:48   8 Августа 2019
Россия

Загорелся цех Уральского турбинного завода в Екатеринбурге

Загорелся цех Уральского турбинного завода в Екатеринбурге

Представитель ГУ МЧС РФ по Свердловской области в четверг, 8 августа, проинформировал, что в 12:14 по местному времени поступило сообщение о пожаре в одном из цехов Уральского турбинного завода в Екатеринбурге. По информации спасателей, к промышленной площадке на улице Фронтовых выехали 17 единиц техники и 55 пожарных.

В цеху загорелось масло на площади 70 квадратных метров. Пожарные ликвидируют возгорание. Огонь локализовали, поэтому угрозы распространения нет. Тушат горящее масло с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения «Пурга».

Из здания цеха до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек. Жертв и пострадавших нет. В 12:52 пожарные справились с огнем в цехе Уральского турбинного завода. Причина и обстоятельства случившегося неизвестны. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#екатеринбург #мчс #пожар #завод

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